СМИ: Индия отказалась от покупки российских истребителей Су-57Э

Индия фактически отказалась от закупки российских истребителей пятого поколения Су-57Э. Об этом сообщает издание Defense Security Asia со ссылкой на заявление, которое сделал министр обороны страны Раджеш Кумар Сингх.

Вместо приобретения новых самолетов индийские военные сосредоточатся на модернизации уже имеющегося парка истребителей Су-30MKИ. Они в настоящее время производятся на территории Индии по российской лицензии.

В декабре сообщалось, что в рамках визита президента России Владимира Путина в Индию стороны намерены инициировать переговоры о масштабных поставках российских вооружений. Bloomberg писал, что предметом обсуждения станут перспективные истребители Су-57 и современнейшие системы ПРО С-500. При этом отмечалось, что потенциальная сделка может создать дипломатические сложности для Нью-Дели, поскольку Вашингтон традиционно выступает против военных закупок Индии у России.