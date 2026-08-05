В Перми главе охранной конторы грозит срок по делу о фальшивых услугах

В Перми трём горожанам грозит срок по делу о махинациях с охранными услугами. Речь идёт о крупном ущербе.

По версии следствия, преступление совершили фактический руководитель, директор и учредитель частной охранной организации. В марте-июне прошлого года они якобы похитили не менее 1,9 млн руб. при исполнении контракта с МБУК "Пермская дирекция по организации городских культурно‑массовых мероприятий".

Во время мероприятий охранники создавали видимость работы. К работе привлекали тех, кто не является частными охранниками. Уголовное дело ушло в Ленинский районный суд Перми, сообщает краевая прокуратура.