05 Августа 2026
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Экономика Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Состоялась рабочая встреча мэра Хабаровска Сергея Кравчука и директора компаний «Газпром газораспределение Дальний Восток» Александра Черкашина

В ходе рабочей встречи обсуждались ключевые вопросы газификации, были намечены шаги по наращиванию темпов подключения частных домов к газу.

Глава города подчеркнул необходимость перехода на ускоренный режим газификации – в том числе для льготных категорий граждан: ветеранов, участников СВО и многодетных семей.

«Газификацию необходимо проводить не по текущим графикам, а в ускоренном режиме. Это возможно только при нашей слаженной работе», – отметил Сергей Кравчук.

Генеральный директор «Газпром газораспределение Дальний Восток» подтвердил готовность к тесному взаимодействию с администрацией города.

«Работа в крупной компании с такими масштабными задачами – это серьёзный вызов. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие с администрацией города, как это было всегда», – заявил руководитель компании Александр Черкашин.

(2026)|Фото: khv27.ru

В ходе встречи обсуждали вопросы оптимизации процедуры согласования земляных работ и устранение барьеров в согласовании технической документации с Ростехнадзором. Также, для предотвращения перегрузки системы в осенне‑зимний период уже сейчас планируется информировать жителей о графике работ по улицам. При необходимости администрация готова перейти на круглосуточный режим обработки заявок.

(2026)|Фото: khv27.ru

В 2025 году возможность присоединения к сетям газоснабжения получили более 4000 домовладений. В этом году техническую возможность для подключения к газу получат более 6000 домовладений.

Напомним, что в Хабаровском крае по поручению губернатора действует эффективная мера поддержки, позволяющая компенсировать гражданам до 200 тысяч рублей на газификацию внутри границ земельного участка и приобретение оборудования. Кроме того, для отдельных льготных категорий граждан предусмотрена дополнительная федеральная выплата в размере до 100 тысяч рублей.

Теги: сергей кравчук, газификация, мэр хабаровска


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