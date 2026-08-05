РМК оказала помощь школьнику с редким генетическим заболеванием, который занимается паралимпийским видом спорта

Русская медная компания помогла подростку с миопатией, который занимается паралимпийским видом спорта, приобрести дорогостоящие мячи для бочча.

В шесть лет Грише поставил диагноз "миопатия". В 10 он перестал ходить и сел в инвалидное кресло. Но его мама не могла сидеть, сложа руки, и смотреть, как сын переживает. В 2023 году по совету друга она отдала сына в паралимпийский вид спорта под названием бочча. Это игра с мячами, где главная задача – бросить или подкатить свой мяч как можно ближе к маленькому шарику, стараясь при этом выбить мячи соперников.

В этой паралимпийской игре спортсмены соревнуются в классах в зависимости от функциональных возможностей. Игроки, которые не могут бросать шар рукой, используют специальные приспособления. Но самое главное – бочча как раз предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья, эта игра развивает координацию и точность и замедляет развитие болезни.

Сначала Гриша занимался на любительском уровне, но потом дорос и до соревнований. В мае 2023 года получил свою первую награду за второе место в первенстве Свердловской области по бочча. В марте 2025-го школьника взяли в сборную региона, и в мае того же года он занял первое место в Кубке Свердловской области по бочча.

Комментирует мама мальчика, Анна Храмцова: "Гриша был очень счастлив, что поверил в свои силы и смог обыграть соперника. В марте 2026 года он должен был принять участие в первенстве России по бочча, но выступление чуть не сорвалось. Прямо перед соревнованиями наши старые мячи забрали из-за несоответствия новому регламенту. Новый комплект профессиональных мячей стоил около 200 тысяч рублей. Такую сумму нам было не потянуть. Тогда мы обратились за помощью в Благотворительный фонд РМК".

Основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин помог семье купить комплект профессиональных мячей. Тогда же, весной 2026 года, он направил 100 млн рублей на помощь детям из семи регионов страны.

Грише удалось занять третье место в первенстве России по бочча. После этого ему присвоили спортивный разряд "кандидат в мастера спорта". А в 2027 году школьник войдёт в паралимпийскую детско-юношескую сборную России. Параллельно с бочча он занимается ещё и футболом на электроколясках. Благодаря любви и заботе мамы мальчик поверил в себя и начал стремиться к успехам в спорте. Но самое главное, это позволяет Грише самореализовываться и заниматься любимым делом, которое помогает укреплять здоровье.