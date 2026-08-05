Кубинские власти обвинили США в масштабных отключениях электроэнергии

Кубинские власти возложили ответственность за масштабные блэкауты в стране на санкционную политику Вашингтона.

"Повторяющиеся отключения электроэнергии являются прямым следствием геноцидной блокады", — написал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в X.

Куба в воскресенье вечером погрузилась во тьму в четвертый раз менее чем за месяц. Электроснабжение удалось полностью восстановить только 4 августа. В июле на острове также трижды масштабно отключалось электричество на фоне введенной США нефтяной блокады, которая еще больше усугубляет ситуацию с энергетикой на острове, где инфраструктура сильно устарела и изношена.