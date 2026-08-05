В программу КРТ в Екатеринбурге решили вовлекать памятники архитектуры

В программу комплексного развития территорий в Екатеринбурге начнут вовлекать памятники архитектуры. Об этом во время круглого стола рассказал первый замглавы города Рустам Галямов.

Он напомнил, что не так давно в КРТ включили усадьбу Рязанова — один из немногих сохранившихся в Екатеринбурге исторических комплексов. Объект отреставрирует, сделав общественным пространством. На вопрос о том, будут ли вовлекать в программу и другие объекты культурного наследия, Галямов ответил утвердительно.

"Это отличная территория, есть несколько таких территорий, в ближайшее время хотим провести аукцион. Я думаю, что если этот проект "полетит", а я уверен, что "полетит", мы еще несколько таких площадок привлечем", - отметил первый замглавы.