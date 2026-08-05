Сортировочный центр Wildberries в Тульской области загорелся после атаки БПЛА

На территории сортировочного центра Wildberries в Тульской области произошло возгорание после падения БПЛА. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

По предварительной информации, погибших нет, ранения получил один человек. На месте работают оперативные службы.

В пресс-службе RWB сообщили, что на объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Отмечается, что прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты.

Всего над Тульской областью было уничтожено 107 украинских беспилотников, уточнил Миляев. Есть повреждения в двух многоквартирных домах в Веневском районе, а также на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе.