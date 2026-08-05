Минобороны России сообщило об ударе по объектам снабжения ВСУ

В ночь на сегодня российские военные нанесли массированный удар по Украине. Они применили высокоточное наземное оружие и дальнобойные ударные беспилотники, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, атака затронула транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области. Эти объекты, как утверждает министерство, использовали для хранения и доставки оружия и других военных грузов, а также для производства и распределения беспилотников.

Кроме того, российские военные атаковали три морских сухогруза южнее Одессы. Минобороны заявило, что суда перевозили оружие и военное имущество для Вооруженных сил Украины.

Ранее российские военные нанесли удары по нескольким предприятиям радиоэлектронной и промышленной отраслей в Киеве, включая заводы "Радиоизмеритель", "Буревестник", "Файер Пойнт" и "ПВ ГРУПП Украина", а также по объекту, где собирали и хранили беспилотники. В Киевской области пострадал логистический центр в Вишневом, который принимал, хранил, собирал и распределял комплектующие для производства дронов.