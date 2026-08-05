05 Августа 2026
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Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Президент России подписал Указ о праздновании 700-летия Ипатьевского монастыря, расположенного в Костроме

Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь — одна из древнейших обителей России, неразрывно связанная с историей государства Российского. Именно сюда в 1613 году пришла весть об избрании на престол Михаила Романова, положившая начало трёхсотлетнему правлению династии Романовых.

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Главной костромской святыней, чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери Михаил Федорович был благословлен на царство.

Поддержка празднования значимой даты была получена губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым в ходе рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным в марте 2025 года.

(2026)|Фото: kremlin.ru

"Это знаковое событие для всей России", - поддержал губернатора глава государства.

Указом Президента Правительству РФ было  поручено в шестимесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

(2026)|Фото: adm44.ru

В Костромской области уже ведётся активная подготовка к юбилею. Ранее при поддержке администрации региона Институтом истории Российской академии наук было подготовлено экспертное заключение о признании 1330 года условной датой основания монастыря. На территории обители проведены масштабные археологические раскопки, в ходе которых обнаружены уникальные артефакты.

Профильными департаментами совместно с Костромской митрополией разработан предварительный план подготовки и проведения юбилейных мероприятий.

Предстоящее празднование губернатор Сергей Ситников также обсудил со Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

А минувшей весной во время рабочего визита в Кострому помощника Президента Владимира Мединского обсуждался комплекс ключевых направлений подготовки к событию - проведение реставрационных работ в монастыре, благоустройство прилегающей территории, подключение объектов к сетям газоснабжения, разработка новых экскурсионных маршрутов.

Губернатором даны соответствующие поручения профильным ведомствам о координации деятельности по подготовке к празднованию 700-летия Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря в тесном взаимодействии с Правительством РФ.
 

Теги: сергей ситников, ипатьевский монастырь, 700-летие, указ президента


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