Президент России подписал Указ о праздновании 700-летия Ипатьевского монастыря, расположенного в Костроме

Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь — одна из древнейших обителей России, неразрывно связанная с историей государства Российского. Именно сюда в 1613 году пришла весть об избрании на престол Михаила Романова, положившая начало трёхсотлетнему правлению династии Романовых.

Главной костромской святыней, чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери Михаил Федорович был благословлен на царство.

Поддержка празднования значимой даты была получена губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым в ходе рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным в марте 2025 года.

"Это знаковое событие для всей России", - поддержал губернатора глава государства.

Указом Президента Правительству РФ было поручено в шестимесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

В Костромской области уже ведётся активная подготовка к юбилею. Ранее при поддержке администрации региона Институтом истории Российской академии наук было подготовлено экспертное заключение о признании 1330 года условной датой основания монастыря. На территории обители проведены масштабные археологические раскопки, в ходе которых обнаружены уникальные артефакты.

Профильными департаментами совместно с Костромской митрополией разработан предварительный план подготовки и проведения юбилейных мероприятий.

Предстоящее празднование губернатор Сергей Ситников также обсудил со Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

А минувшей весной во время рабочего визита в Кострому помощника Президента Владимира Мединского обсуждался комплекс ключевых направлений подготовки к событию - проведение реставрационных работ в монастыре, благоустройство прилегающей территории, подключение объектов к сетям газоснабжения, разработка новых экскурсионных маршрутов.

Губернатором даны соответствующие поручения профильным ведомствам о координации деятельности по подготовке к празднованию 700-летия Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря в тесном взаимодействии с Правительством РФ.

