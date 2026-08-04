Iraqi Airways возобновила прямые рейсы между Багдадом и Москвой

Иракская авиакомпания Iraqi Airways снова начала выполнять прямые рейсы в Россию. Первый самолет после перерыва прибыл в московский аэропорт Внуково, сообщили в Минтрансе.

Перевозчик планирует отправлять самолеты по маршруту Багдад - Москва дважды в неделю: по вторникам и субботам. В министерстве отметили, что теперь пассажиры могут напрямую летать из России в 36 стран. В Iraqi Airways объяснили возвращение рейсов высоким спросом на перелеты из Багдада в Москву.

Россия и Ирак прекратили прямое авиасообщение в конце февраля из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Россия и Таиланд обсуждают запуск рейсов тайских авиакомпаний в российские города. Министры транспорта двух стран подписали меморандум о сотрудничестве, а сейчас стороны готовят начало полетов. Сегодня четыре российские авиакомпании выполняют 102 рейса в неделю по 20 направлениям в Таиланд и за первые шесть месяцев года перевезли более 1,5 млн пассажиров.