В Югре двум людям грозит срок по делу о заработке 3 млн на подставных ДТП

В Нижневартовске полицейские вскрыли схему незаконного заработка. Она базировалась на выплатах после подставных ДТП.

По версии следствия, криминальную схему создал 42-летний вартовчанин. Реализовать её он решил в компании 44-летнего приятеля. В 2025 г. криминальный дуэт, полагают силовики, инсценировал в Нижневартовске три дорожно-транспортных происшествия.

Аварии оформляли по европротоколам. После этого бумаги высылали страховщикам. Подельники незаконно получили выплаты на общую сумму в 3 млн руб. Возбуждено уголовное дело. Предполагаемый организатор банды арестован, его подельника отпустили под подписку, сообщает УМВД по Югре.