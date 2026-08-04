ТМК зарегистрировала первую углеродную единицу в Национальном реестре

Трубная металлургическая компания (ТМК) зарегистрировала свою первую углеродную единицу в Национальном реестре. Волжский трубный завод (ВТЗ), являющийся филиалом ТМК, достиг этого результата благодаря климатическому проекту по созданию карбоновой фермы на полигоне для промышленных отходов.

Как сообщает пресс-служба ТМК, регистрация полигона и первой углеродной единицы подтверждает эффективность и работоспособность технологии проекта. Экологический эффект достигается за счёт секвестрации углекислого газа растениями в условиях засушливого климата степной зоны. Официально зарегистрированные углеродные единицы ВТЗ планирует использовать для снижения своего углеродного следа, а также для реализации на углеродном рынке. Это придаёт карбоновой ферме ВТЗ как экологическую, так и экономическую ценность.

На данный момент на площади свыше 0,5 гектара высажено 14 тыс. тополей, а общая запланированная площадь для посадок составит 27,4 гектара. Растения высаживаются на участках, заполненных отходами и изолированных геомембраной, с плодородным слоем почвы сверху.

Проект реализуется в сотрудничестве с Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана в рамках стратегии ТМК по сокращению выбросов парниковых газов. Партнёры также выбрали наиболее подходящие для засушливого климата виды деревьев.