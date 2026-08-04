Склад Wildberries в Самарской области выгорел после атаки БПЛА, все товары уничтожены

Сортировочно-логистический центр Wildberries в Самарской области, который подвергся атаке беспилотников, полностью выгорел.

"Из 180 тыс. кв. м. 160 тыс. сгорело. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены", - сообщил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков.

Он добавил, что товары первой необходимости перенаправляются на небольшой склад в селе Белозерка Красноярского района, пишет ТАСС.

БПЛА атаковали логистический центр Wildberries в Красноярском районе Самарской области 2 августа. Сотрудники объекта не пострадали. В пресс-службе компании сообщали, что в результате атаки логистические цепочки были перестроены.

Ранее сообщалось, что компания Wildberries & Russ, управляющая маркетплейсом Wildberries, на неопределенный срок заморозила инвестиционную программу и приостанавливает переговоры о покупке новых активов на фоне атак беспилотников на склады компании и последовавших выплат продавцам, товары которых сгорели.