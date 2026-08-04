Суд не стал отпускать главу управления образования Асбеста из СИЗО

Свердловский областной суд не стал отпускать из-под стражи главу управления образования Асбеста Светлану Богданову. Она останется в СИЗО до 15 сентября, как в конце июля и определил Асбестовский городской суд.

Напомним, что Богданова подала апелляционную жалобу на свой арест, однако судья приняла решение отклонить ее. Как передает ЕАН из зала суда, есть риск, что обвиняемая может оказать давление на свидетелей.

По версии следствия, с 2019-го по 2022 год Богданова издавала приказы о премировании своих сотрудников, после чего требовала от них возвращать эти деньги ей наличными или переводом. Чтобы скрыть схему, сотрудники управления образования перечисляли средства не только на счет обвиняемой, но и ее родственников. Всего за это время Богданова успела получить не менее 600 тыс. рублей.