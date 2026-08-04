Суд направил в психиатрическую больницу мужчину, напавшего на детский сад

Бугурусланский районный суд Оренбургской области удовлетворил ходатайство следствия и направил Илью Миронова в психиатрическую больницу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В феврале Миронов проник на территорию детского сада в Бугуруслане, а затем вошел в здание с ножом. Там он ранил одну из воспитательниц. Дети не пострадали.

В конце июля следователь обратился в суд и попросил поместить мужчину в медицинское учреждение для оказания психиатрической помощи. Суд рассмотрел материалы и поддержал это ходатайство.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о покушении на убийство и халатности. Полиция арестовала Миронова 7 февраля. До решения суда мужчина находился в следственном изоляторе.