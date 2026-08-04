Мошенники обманывают россиян под видом перерасчета за ЖКХ

Аферисты придумали новую схему обмана с перерасчетом платежей за жилищно-коммунальные услуги. Под предлогом возврата переплаты они запрашивают у граждан личную информацию и данные банковских карт. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По словам эксперта, злоумышленники выдают себя за представителей организаций, которые поставляют коммунальные услуги. Они рассылают сообщения напрямую жителям или публикуют их в домовых чатах. В письмах мошенники сообщают о якобы начавшемся перерасчете платы за воду, электричество и другие услуги.

Для оформления фиктивного возврата аферисты просят назвать фамилию, имя и отчество, адрес, номер лицевого счета. В некоторых случаях они требуют предоставить реквизиты банковской карты. Свое требование злоумышленники объясняют необходимостью перечислить человеку образовавшуюся переплату.

Машаров призвал не доверять звонкам и сообщениям от людей, которые представляются сотрудниками коммунальных служб или других организаций. Если гражданин хочет проверить информацию, ему следует самостоятельно позвонить в нужную компанию по номеру с официального сайта или платежного документа.

Эксперт подчеркнул, что настоящие сотрудники организаций не запрашивают коды из СМС, данные банковских карт и другую лишнюю информацию. Они также не заставляют клиентов срочно выполнять действия по телефону или в переписке.

Сообщалось, что в России мошенники все чаще шантажируют детей через Apple ID и iCloud: они знакомятся с ними в мессенджерах или игровых чатах, предлагают бонусы, заработок или пугают публикацией личных фото, а затем убеждают войти в чужой аккаунт, блокируют устройство и требуют деньги.