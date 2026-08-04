В Тюменской области по просьбе жены бойца СВО построят дорогу

Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл приём граждан по личным вопросам. В итоге политик принял несколько решений.

Во-первых, власти построят дорогу в переулке Заводском села Викулово. От имени местных жителей обратилась жена участника СВО Марина Сергеевна Шангареева. В переулке Заводском живут две многодетные семьи. Из-за отсутствия дороги к домам затруднён подъезд автотранспорта, в том числе коммунальной техники и скорой помощи. Проблему решат: к концу октября сделают дорогу с щебёночным покрытием.

Также власти выделят материальную помощь многодетной семье из села Сосновка. Обратилась Людмила Попова. Вместе с супругом она воспитывает пятерых детей. У семьи случилось несчастье – сгорел дом. Стены возводят собственными силами, а на обустройство крыши необходима помощь. Губернатор поручил выделить нужную сумму. Кроме того, принято решение отремонтировать дорогу в переулке Октябрьском села Вагай. С такой просьбой обратилась многодетная мама Виктория Овчинникова.

"Задачу выполним: сделаем дорогу в щебёночном исполнении, обустроим водопропускные трубы и съезды к домам. Исполнение всех поручений держу на личном контроле", - написал губернатор в своём telegram-канале.