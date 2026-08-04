ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма по делу о госизмене

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина России, которого подозревают в государственной измене. По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина по заданию сотрудника СБУ печатал детали для беспилотников на 3D-принтерах и собирал летательные аппараты.

Задержанный родился в 1993 году, жил в Красноперекопске и родом из Херсонской области. По версии ФСБ, сотрудник СБУ завербовал его через Telegram. После этого мужчина передавал информацию о передвижении российской военной техники, местах расположения подразделений ВС России и объектах критической инфраструктуры Крыма.

Позже куратор поручил ему изготавливать отдельные детали беспилотников и собирать дроны. ФСБ утверждает, что некоторые аппараты имели устройства для автоматического сброса боеприпасов.

Сотрудники спецслужбы нашли у подозреваемого четыре 3D-принтера и 22 беспилотника самолетного и квадрокоптерного типов. Также они изъяли пульты управления, более 200 комплектующих, аккумуляторы, электродвигатели с винтами, антенны и оптоволоконный кабель. Кроме того, в списке изъятого - компьютерная техника, радиостанции, жесткие диски, флеш-накопители и мобильные телефоны.

ФСБ продолжает проверку и готовит процессуальное решение.

Ранее в Севастополе сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которых украинские спецслужбы, по данным ведомства, завербовали через Telegram для подготовки теракта в Крыму. Мужчины собирали сведения о российских военных подразделениях, прошли обучение обращению со взрывчаткой и получили задание устроить диверсии на важных объектах полуострова, а также напасть на главу одного из новых регионов, когда тот находился в Крыму.