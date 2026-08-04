Число закрытых на ремонт или ребрендинг АЗС выросло на 70%

С начала 2026 года владельцы российских АЗС закрыли на ремонт или ребрендинг 322 станции - на 70% больше, чем годом ранее. По данным "ОМТ Консалт", всего реконструкция сейчас идет более чем на 500 из 28,4 тыс. российских заправок, сообщают "Известия".

Крупные независимые сети остановили 105 станций, средние - 69, небольшие - 82. Нефтяные компании, включая "Лукойл", "Татнефть", "Газпромнефть", "Роснефть" и "Газпром", временно закрыли 67 АЗС.

Эксперты связывают ситуацию с ростом оптовых цен, перебоями поставок и снижением прибыли. Средняя биржевая цена бензина АИ-92 в первой половине 2026 года достигла 63,7 тыс. рублей за тонну, увеличившись за год на 18%. Маржа с литра топлива к 24 июля снизилась до 3,6 рубля для АИ-92, 4,5 рубля для АИ-95 и 3,7 рубля для дизеля. В январе она составляла от 6,1 до 8,8 рубля.

Вице-премьер Александр Новак ранее связал перебои с поставками с атаками на российские НПЗ. В некоторых регионах власти ввели ограничения на продажу топлива, а нефтяные компании начали в первую очередь снабжать собственные АЗС. Из-за этого независимым сетям стало сложнее покупать бензин по приемлемым ценам.

Правительство до 30 сентября снизило норматив продажи бензина на Петербургской бирже с 15 до 10%. По дизелю ФАС рассматривает уменьшение показателя с 16 до 10%, а власти также обсуждают снижение нормативов до 2%. С 21 июля биржа разрешила покупать бензин только конечным потребителям.

Эксперты считают, что высокие цены, дефицит топлива и падение маржи могут привести к новой волне продаж, слияний и поглощений на рынке АЗС.

Ранее Пермское УФАС возбудило дело против сети АЗС "Ликом" из-за резкого роста цен на бензин. Ведомство выяснило, что с 22 по 26 июня стоимость литра АИ-92 и АИ-95 на заправках сети в среднем увеличилась на 20 рублей.