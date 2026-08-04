04 Августа 2026
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Фото: Накануне.RU

Таиланд обсуждает запуск авиарейсов в Россию

Россия и Таиланд обсуждают запуск рейсов тайских авиакомпаний в российские города. Министры транспорта двух стран рассмотрели этот вопрос на встрече и подписали меморандум о сотрудничестве, сообщила пресс-служба Минтранса России.

Сейчас четыре российские авиакомпании летают в Таиланд по 20 направлениям и выполняют 102 рейса в неделю. За первое полугодие они перевезли более 1,5 млн пассажиров. Представители двух стран продолжают подготовку к началу полетов тайских перевозчиков в Россию.

Москва и Бангкок также планируют развивать морские, в том числе контейнерные, перевозки и железнодорожное сообщение.

Россия предложила Таиланду обменяться опытом в сфере интеллектуальных транспортных систем. В стране уже приняли законы для беспилотников, строят сеть дронопортов и тестируют беспилотные автомобили на федеральных трассах.

Министр транспорта России Никитин пригласил таиландскую делегацию посетить Российский университет транспорта. Гости смогут увидеть, как специалисты разрабатывают и применяют современные транспортные технологии.

Никитин отметил, что беспилотному транспорту нужны научные разработки и квалифицированные кадры. Россия готова обучать тайских специалистов, помогать им повышать квалификацию и развивать обмен студентами и преподавателями между вузами двух стран.

Ранее Airbus A350-1000ULR выполнил тестовый перелет из Мельбурна в Тулузу за 24 часа 24 минуты без посадки и дозаправки. Самолет летел на восток и преодолел более 23 тыс. км, неофициально установив рекорд дальности и продолжительности полета среди гражданских лайнеров.

Теги: авиа, самолет, рейс


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