В Прикамье экс-глава МКУ и замдиректора фирмы-подрядчика наказаны за хищение 50 млн

В Березниках наказаны экс-руководитель местного муниципального учреждения и замдиректора одного из строительных предприятий. Речь идёт о приговоре за кражу денег во время сноса аварийного жилья.

Осенью 2023 г. заключён контракт на снос аварийных домов в Березниках. Стоимость работ составляла 90 млн руб. Строительный мусор полагалось утилизировать на полигоне, однако подрядчик этого не сделал, вывезя его в итоге на заброшенную промышленную площадку.

Глава МУПа подписал фиктивные акты приёмки выполненных работ. Выделенные на утилизацию мусора 50 млн руб. ушли "налево". Приговор подсудимым – шесть и восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, приводит "Ъ-Прикамье" данные регионального управления ФСБ.