Благоустройство территории и работа селекционеров: рабочая поездка Игоря Мартынова в Камызякский район

Камызякский район – один из лидеров по экспериментальному выращиванию селекционной продукции. Одно из предприятий, которое занимается селекцией сортов и гибридов бахчевых и овощных культур для промышленного производства, фермерских хозяйств и дачников, — "Мастер семя". В рамках своей рабочей поездки Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов побывал в селе Бирючек, где располагается земельный участок предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Думы Астраханской области.

Вместе со спикером объект посетили депутат регионального парламента Андрей Маркин и глава района Михаил Черкасов.

Основное направление работы предприятия "Мастер семя" — семеноводство арбуза и дыни сортов собственной селекции. В этом году посевная площадь составила 27 га. Новинки селекции, зарекомендовавшие себя с первых лет использования, – сорта арбуза "Русская березка" и "Фрондёр", дыни "Вика", "Наша Надежда", "Сельчанка", "Спартак", "Белые росы". Продолжается работа по поддержанию и семеноводству полюбившихся сортов арбуза и дыни отечественной селекции – "Астраханский", "Фотон", "Лада".

Директор предприятия Артем Соколов рассказал Игорю Мартынову, что за последние годы в Государственный реестр селекционных достижений было включено более 20 новых перспективных сортов бахчевых культур. В 2026 году проходит сортоиспытание арбуза "Страйк", и его передача планируется на Государственное сортоиспытание в 2027 году.

"Большое внимание уделяется производству семян тыквы, с каждым годом наращивая объемы семенной продукции, которые пользуются большим спросом не только в Астраханской области, но и в других регионах РФ. Предприятие не останавливает селекционную работу ежегодно на опытно-селекционном участке, проходит испытания около 1800 различных образцов бахчевых и овощных культур", — добавил Артем Соколов.

Спикер регионального парламента Игорь Мартынов отметил, что работа селекционеров — важнейшее звено в обеспечении продовольственной безопасности и достижении технологического суверенитета страны.

"Здесь, на предприятии “Мастер семя”, мы видим реальный вклад в импортозамещение: наращивается семенной фонд, а продукция, выращенная на экспериментальных полях, не только качественная, но и по-настоящему конкурентоспособная", — подчеркнул Игорь Мартынов.

Отметим, что накануне отмечался Международный день арбуза. Это неофициальный гастрономический праздник, который посвящён этой сочной ягоде. Так, прямо на бахче были организованы весёлые гуляния — песни, игры для детей, и, конечно же, все присутствующие смогли отведать сочные и сладкие арбузы, выращенные в поле.

В рамках рабочего визита в муниципалитет спикер также посетил объект благоустройства. Игорь Мартынов осмотрел, как ведётся обновление пешеходной зоны в городе Камызяк.

По итогам Всероссийского голосования по отбору гражданами общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2025 году и запланированным к реализации в 2026 году, одним из объектов стала пешеходная зона (бульвар) улицы Максима Горького в районном центре.

В рамках реализации 1-го этапа заключено 3 договора на выполнение работ по благоустройству данной территории. Общая стоимость составляет 8 802,91 тыс. руб. В настоящее время работы по первому контракту практически завершены, и начаты на следующем участке. Реализовать второй этап по благоустройству бульвара планируется в 2027 году.