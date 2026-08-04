Покушение на главу одного из новых регионов предотвратили в Крыму

В Крыму предотвратили покушение на главу одного из новых регионов. Как сообщили в ФСБ РФ, в Севастополе задержаны двое россиян, которым украинские спецслужбы поручили совершить теракт.

Фигурантов завербовал в мессенджере Telegram сотрудник ГУР МО Украины. По его заданию они собирали информацию о подразделениях ВС России в Крыму. Затем мужчины прошли обучение по обращению со взрывными устройствами, после чего им поручили устроить диверсии на важных объектах полуострова и совершить покушение на руководителя одного из новых регионов, когда тот находился в Крыму.

Обоих мужчин задержали до того, как они смогли реализовать план. Во время обысков у них нашли три FPV-дрона с боевыми зарядами, а также самодельное взрывное устройство массой 800 грамм.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве 30-летнюю гражданку России, которая планировала теракт против сотрудника органов безопасности. Силовики поймали женщину в тот момент, когда она закладывала самодельное взрывное устройство под автомобиль офицера.