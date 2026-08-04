В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по переулку Встречный

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании почти на два месяца закроют движение по переулку Встречный. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

С 17 августа по 7 октября в районе здания № 14/1 будут проводиться работы по строительству тепловой сети для подключения к централизованному теплоснабжению нового жилого дома. На месте установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия:

со стороны улицы Серафимы Дерябиной объезд будет организован по улицам Репина – Посадской – Белореченской;

со стороны улицы Белореченской – по улицам Шаумяна – Серафимы Дерябиной.

Маршруты движения общественного транспорта не изменятся.

Горожан просят заранее выбирать маршруты передвижения, с чем может помочь информационная карта Официального портала Екатеринбурга, где отображены все актуальные дорожные работы и перекрытия.