Свердловских работодателей обязали принимать в штат ветеранов СВО

На Среднем Урале официально закреплена обязанность работодателей квотировать рабочие места для ветеранов СВО.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, соответствующий закон сегодня был принят Законодательным собранием региона. Согласно ему, все работодатели, численность сотрудников у которых превышает 100 человек, будут обязаны устанавливать квоту для приема на работу ветеранов боевых действий не менее 1% от штата.

Законопроект был разработан по инициативе областной прокуратуры. Он направлен на создание условий для социальной реабилитации и адаптации участников специальной военной операции, вернувшихся с территории боевых действий.

Региональный закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.