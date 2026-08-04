Свердловчанка оказалась на операционном столе после катания на квадроцикле

Хирурги Свердловского госпиталя для ветеранов войн имени С. И. Спектора помогли свердловчанке не потерять возможность ходить после неудачного катания на квадроцикле. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

Все началось с аварии, в которой женщина получила компрессионный перелом поясничного позвонка. Через несколько месяцев начались осложнения: в области перелома развился хронический воспалительный процесс, начала разрушаться костная ткань, что могло бы привести к повреждению нервных структур. Чтобы не допустить этого, было решено провести операцию.

Хирурги госпиталя для ветеранов ювелирно провели реконструкцию, удалив пораженные участки позвонков, проведя санацию очага инфекции и микрохирургическую декомпрессию позвоночного канала. Чтобы восстановить опорную функцию позвоночника врачи использовали отечественный титановый 3D-имплант, изготовленный в Санкт-Петербурге.

"Благодаря высочайшей квалификации специалистов госпиталя и большому опыту выполнения реконструктивных операций, а также современному оборудованию, которым больницы региона планово оснащаются при поддержке министерства здравоохранения Свердловской области, сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно", - отметили в минздраве.

Свердловчанка может двигаться самостоятельно, носит фиксирующий корсет и продолжает курс восстановительной терапии и реабилитации.