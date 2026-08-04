В Тверской области из-за атаки БПЛА повреждена стена склада Wildberries

В результате отражения атаки БПЛА в Тверской области повреждена стена складского помещения маркетплейса Wildberries. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев в мессенджере "Макс".

Он уточнил, что сотрудники склада не пострадали. На месте работают экстренные службы.

Склад находится в поселке Эммаусс Калининского округа.

Также минувшей ночью БПЛА атаковали логистический объект Wildberries в Красном Бору в Ленинградской области, там началось возгорание. Предварительно, пострадавших нет, на объекте была проведена заблаговременная эвакуация, сообщили в пресс-службе RWB.

После атаки на склады Wildberries в Ленобласти создан оперштаб, для ликвидации возгорания задействуют необходимые силы и средства, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Склады Wildberries в разных регионах России подвергаются атакам украинских БПЛА с 18 июля. 31 июля владелица Wildberries Татьяна Ким раскритиковала рассуждения "диванных экспертов" на тему защиты логистических объектов компании и заявила, что склады оборудованы всеми доступными средствами защиты, а "линия обороны" WB укрепляется ежедневно, в том числе, с использованием инженерных решений.