В Академическом отметят День строителя: праздничная программа в Преображенском парке

6 августа в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга состоится празднование Дня строителя. Гостей ждет насыщенная программа, включающая тематические мастер-классы, выставку строительной техники, конкурсы и развлекательные активности.

Одним из основных организаторов праздника является АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС"). Компания подготовила серию тематических мастер-классов, разделенных по возрастным группам.

Для взрослых предусмотрены занятия по росписи строительных мини-заборов с созданием авторских композиций, а также оформление кашпо в форме "Дом" — символического подарка, который можно забрать с собой. Школьникам предложат изготовить закатные значки с символикой Академического района, создав уникальный сувенир своими руками. Для самых маленьких гостей организуют сборку и роспись деревянных домиков, а также лепку строительной техники и зданий из воздушного пластилина.

Также на мероприятии будут активности от подрядчиков и поставщиков АО СЗ "РСГ-Академическое". Гостей праздника ждут выставка строительной техники, цветочная галерея, игра в дженгу большими кубиками, раздача воздушных шариков, фотозоны, мастер-классы и конкурсы от ведущих. Организаторы отмечают, что программа находится в стадии формирования и может быть дополнена новыми интерактивными зонами.

"Академический — самый молодой район Екатеринбурга, и он продолжает активно строиться и развиваться. День строителя для нас — один из важнейших праздников в году, потому что именно благодаря труду людей этой профессии у нас растут новые дома, дворы, школы и парки. Мы хотим, чтобы жители почувствовали причастность к этому процессу, увидели, как их район преображается, и стали частью большого общего дела", — отметил генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

Праздник пройдет 6 августа в Преображенском парке с 12:00 до 18:00. Вход свободный.

"Академический" — первый в России и крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории, который ГК "КОРТРОС" развивает с 2005 года. Мастер-план разработан французским архитектурным бюро Valode & Pistre. В 2021 году территория получила статус отдельного административного района Екатеринбурга. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, построены 6 школ, 15 детских садов, поликлиники и спортивные объекты.