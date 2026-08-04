Екатеринбуржца будут судить за попытку выдать себя за участника СВО

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель Евгений Матвеев, обвиняемый в мошенничестве при получении социальных выплат. Согласно материалам дела, мужчина притворился участником СВО и обманом получил от региона 450 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, все началось летом прошлого года. С 18 по 25 августа неизвестный сообщник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в переписке в соцсетях предложил Матвееву получить единовременную денежную выплату, полагающуюся участникам спецоперации. Для этого через портал "Госуслуги" было подано заявление, после чего обвиняемый подтвердил свой статус фиктивными документами и справкой, изготовленными сообщником.

"Роль обвиняемого, по данным следствия, заключалась в личной подаче заявления по месту жительства и участии в оформлении фиктивных оснований для получения бюджетных средств", - пояснили в пресс-службе.

Уголовное дело передано в Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Дата рассмотрения пока не назначена.