На Урале заведующего ФОК судят за тяжелую травму воспитанника

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело заведующего физкультурно-оздоровительным комплексом. Его обвиняют в халатности, повлекшей тяжелую травму воспитанника.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел в мае этого года в Березовском на территории ФОК "Энергия": сухостойная береза упала на 17-летнего воспитанника физкультурно-оздоровительного комплекса. В результате юноша получил травмы, расцененные экспертом как тяжкий вред здоровью.

Как показало расследование, еще в июле 2025 года был получен порубочный билет, согласно которому возле территории ФОК решено вырубить деревья, представляющие опасность для окружающих. Об этом было сообщено заведующему комплексом, однако он так и не организовал выполнение данных работ.

Сейчас уголовное дело направлено в Березовский городской суд.