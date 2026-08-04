04 Августа 2026
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Сайты российских банков перестали открываться в иностранных браузерах

Сайты ВТБ, Сбербанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, "Уралсиба" и банка "Санкт-Петербург" перестали открываться в Chrome, Safari и Edge. Пользователи также сообщили о проблемах с веб-сервисами банков.

РБК проверил сайт ВТБ и его веб-приложение. Оба сервиса не загрузились в зарубежных браузерах. Три источника связали сбой с отзывом иностранных SSL-сертификатов. После этого ВТБ перешел на сертификат Национального удостоверяющего центра Минцифры, который пока не поддерживает большинство иностранных браузеров.

Сайт ВТБ продолжает работать в "Яндекс Браузере". Банк рекомендует клиентам установить сертификаты Минцифры по инструкциям на сайте ВТБ, в "ВТБ Онлайн" и на "Госуслугах" либо воспользоваться российским браузером. Пользователям устройств с уже установленными сертификатами менять настройки не придется.

Проверка РБК показала, что сайты "Сбера", Альфа-банка, Россельхозбанка, "Уралсиба", Промсвязьбанка и банка "Санкт-Петербург" также не открываются в зарубежных браузерах. Сайт Т-банка работает без ошибок. Через "Яндекс Браузер" доступны все перечисленные ресурсы.

В Альфа-банке заявили, что отдельного сбоя нет. Представители кредитной организации объяснили проблемы несовместимостью некоторых сервисов с иностранными сертификатами и рекомендовали установить сертификаты Минцифры или использовать "Яндекс Браузер". РБК направил запросы в остальные банки.

По данным Downdetector, за последний час 55% сообщений о неполадках касались сайта ВТБ, еще 30% - его мобильного приложения. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Самарской области, Санкт-Петербурга, Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Сервис "Сбой.рф" зафиксировал 657 жалоб на сайт Альфа-банка за сутки.

Минцифры предупредило о возможных проблемах еще 23 июля. Если иностранные удостоверяющие центры отзывают сертификат, браузер перестает считать сайт надежным, блокирует страницу или показывает предупреждение о небезопасном соединении. SSL-сертификат подтверждает подлинность ресурса и защищает соединение.

В июне японский центр сертификации GlobalSign начал отзывать сертификаты российских сайтов. Сначала процедура затронула 15-20 тыс. доменов второго уровня, затем еще более 300 доменных имен, включая сайты "Роснефти", Газпромбанка, АЛРОСА и ВЭБ.РФ.

 

Теги: банки, услуги, интернет


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