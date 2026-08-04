Telegram снова появился в App Store

Компания Apple разблокировала приложение Telegram в своем магазине приложений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мессенджера.

Ночью приложение стало недоступно пользователям ряда стран, включая Россию и США. Пользователи устройств на iOS не могли найти Telegram через поиск в App Store.

По данным Reuters, Apple временно удалила Telegram из App Store из-за материалов о сексуальном насилии над детьми. Приложение восстановили примерно через полтора часа после того, как разработчик удалил контент и заблокировал пользователя, который его опубликовал.

29 июля ФСБ сообщила, что основателю Telegram Павлу Дурову* предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Поводом стал отказ мессенджера удалить паблик и чат-бот, через которые, как считают силовики, украинские спецслужбы вербовали российскую молодежь. 30 июля Росфинмониторинг внес Дурова* в перечень террористов и экстремистов.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга