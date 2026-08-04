В Екатеринбурге должник по алиментам сам пригласил пристава, перепутав его с новой знакомой

Должник по алиментам из Екатеринбурга сам раскрыл свое местонахождение судебным приставам, перепутав одну из сотрудниц с новой знакомой. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области.

Долгое время мужчина уклонялся от исполнения родительских обязанностей: официально не работал, злоупотреблял алкоголем и никак не помогал своему ребенку материально, что привело к долгу по алиментам почти в 900 тыс. рублей. Разыскивая должника, судебный пристав нашла его номер телефона, позвонила, однако тот неожиданно назвал ее "Мариной".

"Обрадовавшись неожиданному знакомству, он охотно поддержал разговор, пригласил "Марину" в гости, подробно объяснил, где находится, как к нему лучше добраться, и даже попросил не краситься, отметив, что естественная красота ему нравится больше. В назначенное место действительно приехали гости. Правда, вместо долгожданной Марины мужчину посетили судебные приставы", - рассказали в пресс-службе.

Должника доставили в отделение судебных приставов, составили в отношении него протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание ребенка. Позднее, суд назначил неплательщику наказание в виде 10 суток административного ареста.