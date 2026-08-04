В Тюменской области детсадовец получит компенсацию за перелом руки

В Тюменской области воспитанник детсада получит компенсацию за перелом руки.

В мае в помещении группы детского сада пятилетний мальчик, оставшись без присмотра воспитателя, бежал, споткнулся, упал и сломал правую руку. Закрытый перелом правой плечевой кости признан вредом здоровью средней тяжести.

Причиной несчастного случая стало то, что воспитанник оказался без внимания воспитателя. Мать пострадавшего обратилась в прокуратуру Голышмановского района. Результат – суд заявленные требования удовлетворил и взыскал 50 тыс. руб. в пользу ребёнка, сообщает прокуратура Тюменской области.