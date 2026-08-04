180 соцконтрактов уже заключили ветераны СВО и члены их семей в Астраханской области

Ветеран СВО, дважды Кавалер Ордена Мужества, финалист региональной программы «Победоносец» заместитель министра социального развития и труда региона Астраханской области Арсен Мутелимов принял участие в заседании межведомственной комиссии, которое состоялось под председательством вице-губернатора – руководителя администрации губернатора региона Павла Паутова.

В регионе по поручению губернатора Игоря Бабушкина выстроена системная работа по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Поддержка выстроена по нескольким направлениям: медицинское сопровождение, социальный учёт, трудовая адаптация и обеспечение необходимыми ресурсами.

В частности, демобилизованные бойцы, находящиеся в поиске работы, могут воспользоваться социальным контрактом. Эта мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Семья» и помогает получить помощь государства в трудоустройстве или открытии своего дела. Для каждого обратившегося региональное министерство социального развития и труда формирует индивидуальный план работы.

С 2021 года астраханцы заключили 16163 социальных контракта, из них 180 контрактов заключили ветераны СВО и их супруги. Благодаря этому люди смогли открыть своё дело, завести личное подсобное хозяйство, повысить квалификацию. Соцконтракт для участников СВО в регионе доступен с 2023 года, но с 1 января 2026 года в России его формат обновился. Теперь демобилизованные участники СВО могут получить господдержку по соцконтракту без оценки уровня дохода своей семьи. В апреле этого года ветеран СВО Владислав Яковенко из Приволжского района заключил соцконтракт. Благодаря этой мере поддержки открыл свою автомастерскую.

«Социальный контракт – один из самых действенных инструментов государственной поддержки ветеранов СВО, который, как и региональная кадровая программа «Победоносец», помогает открыть новые профессиональные горизонты. Безусловно, это совершенно разные направления, но общее, на мой взгляд, у них то, что оба дают ветеранам СВО стартовый импульс для долгосрочного успеха», — отметил ветеран СВО, дважды Кавалер Ордена Мужества, финалист региональной программы «Победоносец» заместитель министра социального развития и труда региона Арсен Мутелимов.

Программа «Победоносец» инициирована губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным и является аналогом президентского проекта «Время героев».