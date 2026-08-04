04 Августа 2026
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: vk.ru/aatrubetskoy/ скрин

Андрей Трубецкой в ходе рабочей поездки в Лянтор оценил ход строительства многоквартирных домов

В Лянторе наращивают темпы жилищного строительства — в городе одновременно возводят три многоквартирных дома. Уровень готовности двух зданий превышает 90 %, третий объект достиг отметки в 65 %.

(2026)|Фото: vk.ru/aatrubetskoy/ скрин

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поделился впечатлениями, инспектируя стройплощадки: «Побывал на площадках в рамках рабочей поездки. На финальном этапе находятся две 25‑этажки в 5‑м мкр, расположенные между улицами Центральной и Озерной. Завершаются отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Площадь каждого дома составляет 11 890 кв. м. Оба корпуса — по 200 квартир, из них 50 однокомнатных, 125 двухкомнатных и 25 трёхкомнатных. Сдать объекты подрядчик намерен в IV квартале».

(2026)|Фото: vk.ru/aatrubetskoy/ скрин

Ещё один жилой объект формируется в 7‑м микрорайоне — в зоне между улицами Сергея Лазо и Таёжной. Речь идёт о трёхэтажном доме площадью 4 314,1 кв. м, который вместит 76 квартир. Сейчас степень готовности здания — 65 %; строители нацелены закрыть все этапы до конца текущего года.

Андрей Трубецкой также обозначил социальную значимость новых домов: «Часть квартир в новостройках планируется использовать, в том числе, для реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024–2030 годы».

(2026)|Фото: vk.ru/aatrubetskoy/ скрин

Жилищное строительство в Сургутском районе остаётся одним из приоритетных направлений: в этом году здесь рассчитывают ввести в эксплуатацию примерно 88 тысяч кв. м жилья. В целом на разных стадиях возведения в муниципалитете находится 99 663,7 кв. м жилой площади — около 30 тысяч из них приходится на Лянтор. Параллельно строительные процессы идут в Барсово и Солнечном.

(2026)|Фото: vk.ru/aatrubetskoy/ скрин

"Уже есть и первые результаты: в Лянторе (микрорайон № 1) сдан восьмиэтажный дом на 86 квартир — он расположен на пересечении улиц Эстонских дорожников и Салавата Юлаева.
Не менее весомыми оказались итоги прошлого года — напомнил Андрей Трубецкой - В 2025 году в Сургутском районе ввели более 88 тысяч кв. м жилья в Барсово, Белом Яре, Лянторе и Федоровском».

Теги: андрей трубецкой, строительство, многоквартирные дома, сургутский район


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