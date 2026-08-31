Власти России отдали Хабаровскому краю свою долю аэропорта Комсомольска-на-Амуре

Правительство России передало Хабаровскому краю свою часть акций аэропорта Комсомольска-на-Амуре.

Речь идёт о 347 тыс. акций. Указ президента, регламентирующий это, опубликован на портале правовой информации.

АО "Комсомольский-на-Амуре аэропорт" – воздушный мост для жителей города и близлежащих районов с другими регионами страны. Свою историю аэропорт Комсомольска-на-Амуре начал с перевозки пассажиров на самолёте ПО-2 в 1934 г. с аэродрома в посёлок Победа.

На сегодняшний день на предприятии идёт реконструкция аэровокзала, есть VIP- зал, агентство воздушных сообщений, обслуживаются регулярные пассажирские рейсы выполняемые на Ту-204-300 и грузовые рейсы на самолётах Ан-12, Ан-26.