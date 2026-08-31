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Фото: http://kremlin.ru

Безвиз между Россией и Китаем могут оставить насовсем

Президент России прибыл в Бишкек на Совет глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Глава государства встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Одной из тем разговора стало продление безвизового режима.

"Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным, на постоянную основу", - приводит РИА Новости слова Путина.

Взаимный безвиз сроком до 30 дней действует между Россией и Китаем с 2025 года. Изначально он был установлен до 14 сентября 2026 г. 20 июля президент РФ Владимир Путин продлил безвизовый режим для граждан КНР до 31 декабря 2027 г. Власти Китая приняли зеркальное решение в адрес россиян.

Теги: Россия, Китай, безвизовый режим


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