В Югре подростка подозревают в убийстве бывшего одноклассника

В Югре 15-летний подросток якобы зарезал бывшего одноклассника, когда тот нес учебники из школы, сообщает Telegram-канал 112.

Сообщается также, что подозреваемый в убийстве восьмиклассник находился в межгосударственном розыске за убийство в одной из стран СНГ.

Канал сообщает, что 15-летний мальчик ушел в школу за учебниками и пропал. Во время поисков полицейские нашли его тело с ножевыми ранениями в заброшенной пристройке на улице Сутормина. В соседней комнате лежали рюкзак и тетради подростка.

По словам очевидцев, погибшего подростка видели накануне вместе с его бывшим одноклассником, которому также 15 лет. Восьмиклассника задержали. Он признался, что во время ссоры зарезал приятеля. При этом с февраля подозреваемый находился в межгосударственном розыске одной из соседних стран по делу об убийстве.

В Следственном комитете Югры пока воздержались от комментариев.