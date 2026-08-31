Новак поручил ФАС следить за ценами на топливо на частных заправках

Вице-премьер Александр Новак провёл заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов.

Власти продолжат равномерно распределять топливо с учётом потребностей различных регионов. Ситуация с обеспечением горюче-смазочными материалами сельхозпроизводителей остаётся на особом контроле.

Ещё одной темой стали поставки во время северного завоза. Необходимые объёмы нефтепродуктов для северных территорий поставляются в установленные сроки. Отдельно Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях, сообщает пресс-служба Правительства России.