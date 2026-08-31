Центробанк спрогнозировал удешевление кредитов

Банк России опубликовал проект денежно-кредитной политики на ближайшие три года. Регулятор планирует постепенно снижать ключевую ставку: в 2026 году она составит около 14,5%, а к 2029 году достигнет 7,5-8,5%.

Ведомство также ожидает замедления роста цен. Инфляция в следующем году будет держаться на уровне 6-7%, но уже с 2027 года выйдет на целевые 4%. При этом экономика будет расти медленно: ВВП прибавит всего 0-1% в 2026 году, а затем ускорится до 2,5%.

Сообщалось, что Центробанк хочет вдвое увеличить лимиты на займы: для микрофинансовых организаций (МФО) - со 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а для ломбардов - сразу в четыре раза, до 200 тысяч. Дневной лимит выдачи наличных из кассы для них вырастет с 1 млн до 2 млн рублей.