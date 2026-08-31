Рособрнадзор вынес предупреждения девяти вузам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направила официальные уведомления о недопустимости нарушений ряду учебных заведений. Информация об этом появилась в официальном канале ведомства "Макс".

Ведомство предложило организациям принять меры для соблюдения установленных правил в рамках государственного контроля над образованием. В перечень вошли как светские, так и духовные институты различного профиля.

Среди тех, кто получил документы, значатся Российская международная академия туризма, Московский университет имени А. С. Грибоедова, а также Тюменский индустриальный университет и Марийский государственный университет. Кроме того, предостережения направлены Санкт-Петербургскому университету телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Российскому государственному геологоразведочному университету и трём религиозным организациям: Московской семинарии евангельских христиан, Духовной академии "Благодать" и Заокскому университету церкви Христиан-Адвентистов Седьмого дня. Данные о принятых мерах уже внесены в Единый реестр контрольных мероприятий.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов попросил главу Рособрнадзора Анзора Мусаева проверить школы по всей стране, где учителей заставляют делать ремонт. Поводом стала история бывшей учительницы Кристины Харитоновой: директор угрожала ей увольнением за отказ красить стены во время отпуска.