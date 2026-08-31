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Фото: Накануне.RU

Полёты без паспорта по биометрии станут доступны гостям и участникам ВЭФ

Гости и участники Восточного экономического форума — 2026 смогут пройти регистрацию на рейс, контроль в чистой зоне и посадку по биометрии без предъявления паспорта — при перелётах через Шереметьево и Пулково. Об этом сообщили организаторы проекта.

Сервис действует на базе Единой биометрической системы и уже применяется более чем на 30 внутренних рейсах «Аэрофлота» и «России».

Подтверждённую биометрию можно оформить, в частности, в отделениях ВТБ — одного из банков-партнёров проекта, через выездной сервис банка или в специальной зоне аэропорта Пулково. Процедура занимает около пяти минут: сотрудник делает фото пассажира и записывает голос. Затем сервис подключается к бронированию в личном кабинете «Аэрофлота» и используется при регистрации, проходе в чистую зону и посадке. Использование биометрии добровольное.

Пулково стало первым российским аэропортом, где начали тестировать и внедрять биометрические технологии, заявил директор по инновациям аэропорта Пулково Григорий Кузьмин. По его словам, аэропорт вместе с технологическим партнёром развивает также роботизацию и автоматизацию сервисов — с прицелом на переход к поездкам без бумажных документов.

В Шереметьево оборудование для биометрии установлено во всех 18 киосках саморегистрации и на всех 23 выходах на посадку терминала B. Пассажиры с биометрией дополнительно получают приоритетный проход в зону досмотра через SkyPriority. Заместитель генерального директора по ИТ АО «МАШ» Дмитрий Ильин пояснил, что «бесшовный» биометрический путь сокращает время прохождения предполётных процедур, что особенно важно для деловых путешественников. По его словам, спрос на биометрию растёт, и аэропорт планирует расширить её применение на другие сервисы.

Как сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, в специальной зоне банка в Пулково подтверждённую биометрию уже зарегистрировали более 1700 пассажиров внутренних линий, а всего при поддержке банка в Единой биометрической системе биометрию подтвердили более 7 млн клиентов.

Теги: втб, биометрия, полеты, вэф, внутренние рейсы


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