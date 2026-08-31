Игорь Седов вручил первоклашкам Трусовского района Астрахани школьные рюкзаки

В преддверие старта нового учебного года в центре социальной поддержки населения Трусовского района Астрахани прошло торжественное вручение портфелей в рамках ежегодной акции «Первоклассник».

Будущие ученики получили свои первые школьные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями от председателя Городской Думы Астрахани Игоря Седова.

Спикер поздравил всех присутствующих с приближающимся Днём знаний, а ребятам пожелал успешной учёбы.

«Совсем скоро у будущих первоклассников и их родителей начнётся новый этап в жизни. Хочу пожелать, чтобы школьные годы были полны счастья, научили вас доброте, воспитали любовь к Родине и к астраханской земле», - сказал в ходе мероприятия Игорь Седов.