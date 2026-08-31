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Спорт Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Министр спорта РФ обсудил с губернатором Астраханской области строительство Гребного центра в регионе

Игорь Бабушкин рассказал министру спорта России о ходе строительства центра водных и гребных видов спорта в селе Яксатово Астраханской области. Сейчас строительная готовность составляет 76%. По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, степень готовности достаточно высокая, поэтому и средств на завершение потребуется немного.

Михаил Дегтярев согласился, что проект необходимо завершить, поскольку он способен стать значимой спортивной площадкой не только для Астраханской области, но и для других регионов страны.

(2026)|Фото: astrobl.ru

«Объект требует достройки. Консервировать и бросать его нельзя. Нужно понять, какой объём средств необходим для завершения работ, и вместе с губернатором принимать дальнейшие решения. Уверен, центр станет центром притяжения для региональных сборных и спортсменов из других субъектов», — заявил министр.

Инфраструктура центра позволит проводить здесь тренировки и соревнования высокого уровня по гребле на байдарках и каноэ, а также по академической гребле. Проектом предусмотрены современные спортивные объекты, в том числе эллинги, футбольные поля, теннисные площадки и многофункциональный зал.

(2026)|Фото: astrobl.ru

В рамках поездки министр спорта России также дал высокую оценку развитию спортивной отрасли в Астраханской области. Он отметил, что регион демонстрирует системный подход к развитию спорта, выполнению ключевых показателей и поддержке тренерского сообщества. Особое внимание, по его словам, уделяется достижению национальной цели по вовлечению граждан в систематические занятия физической культурой и спортом.

(2026)|Фото: astrobl.ru

«Наша общая задача — к 2030 году обеспечить систематические занятия спортом для 70% россиян. Это достигается ежедневной работой, развитием спортивной инфраструктуры, поддержкой тренеров и, конечно, успехами спортсменов, которые становятся примером для детей. Уверен, у Астраханской области будут серьёзные успехи и в спорте, и в других сферах», — отметил министр.

Теги: игорь бабушкин, михаил дегтярев, гребной центр в астраханской области, спортивная инфраструктура


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