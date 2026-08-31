СМИ: Маск допускал использование Starlink для ударов по РФ

Американский предприниматель Илон Маск допускал возможность использования технологии спутниковой связи Starlink для наведения ударов украинских беспилотников по территории России, сообщает газета Financial Times. Об этом миллиардер якобы заявлял в разговоре с экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

При этом, по данным собеседников издания, Маск подчеркнул, что окончательное решение носит политический характер и должно приниматься Белым домом.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа разрешить украинским военным использовать сеть Starlink, чтобы наносить удары вглубь России. Вопрос обсуждался 28 июля во время закрытой встречи в Белом доме. По данным СМИ, Трамп не одобрил просьбу Киева.

Во время поездки в США Зеленский также хотел лично встретиться с владельцем SpaceX Илоном Маском. Однако миллиардер отклонил это приглашение и не стал общаться с украинским президентом.