Малый и средний бизнес страны наращивает инфраструктурные стройки, используя поддержку банков

Объём кредитования инфраструктурных проектов сектора МСБ продолжает увеличиваться. Так, портфель ВТБ в этом сегменте по итогам первого полугодия 2026 года прибавил 11% и достиг 76,8 млрд рублей — об этом на площадке подготовки к Восточному экономическому форуму сообщил член правления банка Руслан Еременко.

Ключевые направления вложений — транспорт, энергетика, коммунальное хозяйство, жилищное строительство и промышленность. Среди конкретных объектов, реализуемых при участии ВТБ, — центр обработки данных в Свердловской области, промышленные парки в Подмосковье, а также Читинский производственно-логистический парк. Его первая очередь площадью 65 тыс. кв. м, предназначенная для складов и логистики, была сдана в 2025 году, вторая предполагает освоение 15 га с готовыми инженерными сетями под производственные и складские объекты.

Отдельно Еременко остановился на дальневосточной повестке: «Особое внимание уделяем Дальнему Востоку — создание современной инфраструктуры здесь имеет стратегическое значение для всей страны. Рассчитываем, что реализуемые проекты усилят транспортную связанность территорий и дадут мультипликативный эффект для смежных отраслей».

Финансирование складывается из рыночных инструментов и мер господдержки — субсидий Минпромторга и участия ВЭБ.РФ. Форум состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября, и в его рамках банк планирует подписать соглашения по ряду дальневосточных проектов.