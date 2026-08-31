Банковские эксперты прогнозируют выход объема выдачи Дальневосточной ипотеки в 2026 году на рекордный уровень

Объём выдач «Дальневосточной ипотеки» по итогам 2026 года может достичь порядка 331 млрд рублей, что на 24% превысит показатель 2025 года. Такую оценку в преддверии Восточного экономического форума привёл заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Программа со льготной ставкой в 2% стала значимым инструментом жилищного рынка Дальнего Востока. По данным ДОМ.РФ, объём нового строительства в макрорегионе вырос более чем втрое — с 2,2 млн кв. м в 2019 году до 7,5 млн кв. м в 2025 году. Как следует из статистики Минвостокразвития, каждая вторая квартира в дальневосточных новостройках приобретается с использованием льготной программы.

Программа также изменила ценовую динамику рынка. Если в декабре 2019 года «квадрат» в новостройках ДФО стоил на 15% дороже, чем в среднем по России, то по итогам 2025 года стоимость такого жилья в макрорегионе оказалась на 21% ниже общероссийского показателя, свидетельствуют данные Росстата.

Льготная ставка также снижает нагрузку на семейные бюджеты: например, в ВТБ отмечают, что ежемесячный платёж по программе заметно ниже, чем по рыночным кредитам. При этом средняя площадь квартир, приобретаемых по «Дальневосточной ипотеке», превышает общероссийскую — в 2026 году она составляет 56,3 кв. м против 48,1 кв. м в среднем по стране, по данным ДОМ.РФ.

«Более доступные цены на жильё на Дальнем Востоке сочетаются с сохраняющейся потребностью в улучшении жилищных условий. Это становится ключевым стимулом для спроса на дальневосточную ипотеку, выдачи по которой растут даже в периоды охлаждения других сегментов рынка. В этом году динамика продаж программы в 1,5 раза превысит среднерыночные темпы», — отметил Георгий Горшков.