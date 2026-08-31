Гражданка России погибла при крушении парома у берегов Кипра

Российская туристка погибла при крушении парома у берегов Северного Кипра, сообщило посольство РФ в Турции.

По последним данным, число погибших увеличилось до восьми. Идут поиски 17 человек. Как пишет РИА Новости, об этом заявил министр транспорта признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы.

Крушение парома Filojet произошло 30 августа. Всего на борту находилось 259 пассажиров и 8 членов экипажа.

По словам пассажиров, из‑за сильных волн внутрь начала поступать вода. Люди требовали возвращаться к берегу, однако капитан отказывался разворачивать судно. Оно перевернулось примерно в 6–7 км от берега. Власти ТРСК заявили о задержании капитана парома и других ответственных лиц.