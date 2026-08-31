СМИ: ЕС планирует принять "один из самых крупных" пакетов санкций против России

Новый пакет санкций ЕС против России будет "одним из самых крупных" с начала украинского конфликта, сообщило Politico со ссылкой на источники. В него планируют включить около 1,6 тыс. физических и юридических лиц.

Ожидается, что санкции будут приняты в середине октября. Поводом для усиления давления на РФ стала якобы имеющая место активизация Москвой гибридных атак на сообщество, пишет издание.

Ранее СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует возложить ответственность за инцидент в Лейпциге на Россию и объявить о масштабных ответных мерах. Предполагается, что они будут представлять собой комбинацию из новых санкций Евросоюза и самостоятельных действий ФРГ.

5 августа в аэропорту Лейпцига/Галле был найден дрон со взрывчаткой на стоянке украинских транспортных самолетов. Несмотря на то, что никаких доказательств причастности РФ к данному инциденту нет, правительство Германии начали изучать возможность введения санкций против Русского дома в Берлине, сообщал журнал Der Spiegel.